Коронавирус дал Украине повод ужесточить требования к въезжающим россиянам

Украина ужесточит требования для въезда граждан из пяти стран, в том числе из России и Беларуси, из-за "дельта"-штамма коронавируса, - заявил сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Речь идет о тех четырех странах, плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует вариант COVID-19 "дельта": это Индия, Беларусь, Россия и еще две страны ЕС", - сказал он, передает РИА Новости.

Возможно, что украинские власти будут требовать уменьшить количество приезжающих граждан, и не исключено, что кабмин Унраины примет дополнительные меры по этим странам, - добавил Данилов, не уточнив, о каких шагах идет речь.