Удушливая жара надвигается на Грузию
Синоптики предупреждают жителей и гостей Грузии о сильной жаре, которая в скором времени установится по всей стране. Соответствующий прогноз распространило Национальное агентство окружающей среды.
По его данным, в период 17-20 июля в Западной Грузии и 18-21 июля в восточной части страны столбики термометров поднимутся выше 39 градусов, передает Sputnik Грузия.
Такая жара, напомнили в ведомстве, способствует возникновению лесных пожаров.
Напомним, с 13 по 15 июля в Грузии шли дожди, местами выпал град, дул сильный ветер.
Вестник Кавказа
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