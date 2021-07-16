Взрыв произошел на оборонном заводе под Нижним Новгородом, есть раненые

Емкость с ацетоном взорвалась в здании цеха регенерации на заводе им. Я.М.Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область), такое сообщение распространило МЧС России.

"В 17.45 поступило сообщение о разгерметизации емкости с ацетоном в цехе по производству ацетона на заводе им. Свердлова (промзона)", - сказано в нем.

Изначально сообщалось, что никто не пострадал, но затем в пресс-службе МЧС уточнили, что три человека получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в медучреждение, пишет ТАСС.

Возгорания после взрыва не произошло, несущие конструкции трехэтажного кирпичного здания не пострадали, однако в нем выбиты стекла.

Угрозы для населения нет.

Напомним, завод имени Свердлова входит в оборонно-промышленный комплекс РФ, на нем делают взрывчатые вещества.