Глава Кубани поблагодарил школьницу за спасение тонущих мальчиков

Шестнадцатилетняя школьница накануне спасла на реке в Горячем Ключе двух мальчиков, которых унесло течением, а сегодня она проснулась знаменитой.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил ее и ее родителей за воспитание девушки.

"Шестнадцатилетняя школьница из Горячего Ключа сегодня проснулась знаменитой. О ней говорят не только в краевых СМИ, но и на федеральных каналах. И это более чем заслуженно! Вчера Василиса Тараненко спасла двоих детей. Гуляя возле реки, помогла тонущим мальчикам, вытащила их из воды. Огромные слова благодарности и самой Василисе, и ее родителям за воспитание", - написал губернатор Кубани в своем канале в Telegram, передает РИА Новости.