Автомобилисты устроили массовую драку на мосту в Нур-Султане (ВИДЕО)

Массовая драка произошла прямо на проезжей части на мосту по проспекту Кабанбай батыра в Нур-Султане. Об этом сообщает официальный портал Polisia.kz.

Потасовка случилась накануне в 16:36. Сотрудники полка патрульной полиции оперативно прибыли на место ЧП, задержали всех его участников и доставили их в полицию.

"Основными зачинщиками драки оказались мужчины в возрасте 32, 29 и 25 лет. Установлено, что молодые люди не поделили дорогу на парковочной стоянке торгово-развлекательного центра "Азия парк". Вследствие чего, данный конфликт перерос в драку на мосту", - пояснили полицейские.

Открыто уголовное дело по статье "Хулиганство", идет следствие. Участникам драки грозит наказание в виде штрафа до пяти тысяч МРП или до пяти лет лишения свободы.

Помимо этого, за умышленное создание препятствий для движения транспортных средств мужчины привлечены к административной ответственности по ст.614 Кодекса об административных правонарушениях.