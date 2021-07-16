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Пятигорский роддом снова стал ковидным госпиталем

Пятигорский роддом снова стал ковидным госпиталем

Власти Ставрополья из-за роста числа больных новым коронавирусом приняли решение снова перепрофилировать родильный дом Пятигорска под госпиталь для заболевших.

"Минздрав Ставрополья принял решение вновь перепрофилировать пятигорский роддом в госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Доступность помощи беременным и новорожденным не пострадает", - сообщили в пресс-службе администрации города, сообщает "Это Кавказ".

Напомним, родильный дом работал в режиме ковид-госпиталя в начале пандемии в 2020 году. Учреждение было оснащено оборудованием для помощи тяжелым пациентам, а также койками с кислородной поддержкой.

Рожениц теперь будут перенаправлять в другие города Кавказских Минеральных Вод, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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