Сильная жара не отпускает Кубань

Штормовое предупреждение по жаре снова продлено в Краснодарском крае, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по региону.

"Днем 17.07, 18.07 и 19.07.2021 в крае (исключая Черноморское побережье) и муниципальном округе город Краснодар ожидается сильная жара: температура воздуха достигнет +40С", - предупредили спасатели.

В МЧС призвали жителей края и туристов соблюдать меры противопожарной безопасности в лесах, на улице носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор, отказаться от алкоголя.