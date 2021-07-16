Минобрнауки Северной Осетии возглавила директор московской школы

Пост врио министра образования и науки Северной Осетии заняла директор московской школы № 1570 Элла Алибекова, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Элла Алибекова назначена на должность врио министра образования и науки Северной Осетии указом врио главы республики Сергея Меняйло", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

Элла Алибекова родилась 28 сентября 1982 года в Беслане, после окончания педагогического вуза работала заместителем директора в нескольких московских школах, а с 2017 по 2021 годы была директором школы № 1570 в Москве, - говорится в сообщении.