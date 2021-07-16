Власти Грузии признались в преждевременной отмене ограничений по коронавирусу

Власти слишком рано отменили антикоронавирусные ограничения в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья республики Амиран Гамкрелидзе.

"К сожалению, мы поторопились со смягчениями", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Гамкрелидзе пояснил, что на Межведомственном координационном совете, принимающем решения относительно санитарных мер, медики всегда придерживаются более суровой позиции, чем представители экономической стороны. Тем не менее, они вынуждены были уступить, чтобы дать малому и среднему бизнесу возможность немного оправиться.

Эпидемиологи отмечают, что показатели, по которым определяется тяжесть эпидситуации, ухудшились, что стало результатом чересчур поспешного смягчения ограничений.