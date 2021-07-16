Главная » Новости

Власти Грузии признались в преждевременной отмене ограничений по коронавирусу

Власти Грузии признались в преждевременной отмене ограничений по коронавирусу

Власти слишком рано отменили антикоронавирусные ограничения в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья республики Амиран Гамкрелидзе.

"К сожалению, мы поторопились со смягчениями", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Гамкрелидзе пояснил, что на Межведомственном координационном совете, принимающем решения относительно санитарных мер, медики всегда придерживаются более суровой позиции, чем представители экономической стороны. Тем не менее, они вынуждены были уступить, чтобы дать малому и среднему бизнесу возможность немного оправиться.

Эпидемиологи отмечают, что показатели, по которым определяется тяжесть эпидситуации, ухудшились, что стало результатом чересчур поспешного смягчения ограничений.

3175 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!