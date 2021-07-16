Спустя три дня чеченские спасатели нашли тело утонувшего в Тереке подростка

Чеченские спасатели сегодня обнаружили тело подростка, утонувшего в реке Терек на окраине села Наурская несколько дней назад, - оно находилось в 3-4 км от места происшествия, - сообщили в главном управлении МЧС России по Чечне.

"Подросток утонул в реке Терек на окраине села Наурская 13 июля, находящийся рядом друг не смог спасти его собственными силами, а взрослых рядом не оказалось", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В поисках юноши были задействованы 256 человек, в том числе сотрудники МЧС и МВД, волонтеры, а также пять единиц техники и шесть плавательных средств, - добавили в МЧС региона.