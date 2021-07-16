Разнообразная погода ожидается завтра в Казахстане

Часть Казахстана завтра накроют дожди, а в другой части будет сухо и жарко, такой прогноз дали синоптики Казгидромета.

На большей части республики, в связи с влиянием фронтальных разделов Северного циклона, останутся дожди с грозами.

"Лишь на юге и юго-западе Казахстана будет много солнца, сухо и жарко. Местами будут наблюдаться порывистый ветер, на севере местами - туман", - цитирует сообщенин Казгидромета Sputnik Казахстан.

В некоторых областях объявлены штормовые предупреждения. В Костанайской области ожидается гроза, ветер северо-западный со скоростью 15-20 м/с. В Павлодарской и Северо-Казахстанской области синоптики обещают грозу, туман и юго-западный ветер 15-20 м/с. В Карагандинской области будет жарко - до 35 градусов, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, местами пройдет гроза. В Атырауской области прогремит гроза, будет очень жарко - до 37 градусов.