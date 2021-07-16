В аварии под Волгоградом пострадали дети

Сегодня днем на трассе в Иловлинском районе Волгоградской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, в том числе дети, - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"В результате ДТП водитель и двое подростков (12 и 16 лет) из автомобиля Lada, а также женщина и трое детей из Chevrolet (двойняшки - мальчик и девочка пяти лет, а также мальчик семи лет) доставлены в больницу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Lada не уступил дорогу и машина столкнулась с Chevrolet, всего в аварии пострадали восемь человек.

"В больницу скорой помощи №25 доставлен ребенок 2005 года рождения и его отец. Это жители города Михайловка Волгоградской области, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В больницу №7 госпитализированы два ребенка - 2008 года рождения из Михайловки и 2016 года рождения из Саратовской области. Состояние обоих также средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Остальные участники аварии после осмотра медиков от госпитализации отказались, в основном они получили ушибы мягких тканей.