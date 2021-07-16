Власти: Москву будет штормить до вторника

Природные катаклизмы ожидаются в Москве в ближайшие несколько дней, вплоть до вторника. Об этом сообщается в Telegram-канале "Городское хозяйство Москвы".

Синоптики обещают, что в этот период в столице при сохранении жаркой погоды могут пройти локальные ливни, прогреметь грозы, местами выпадет град, а порывы ветра достигнут 20 м/с. В понедельник в некоторых районах может выпасть до половины июльской нормы осадков.

Заместитель мэра Петр Бирюков заверил, что власти готовятся к атаке стихии, круглосуточно дежурят 1,5 тыс аварийных бригад, как от инженерных компаний, так и от префектур всех административных округов.

"Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - отметил чиновник, добавив, что заранее проверяются также системы водоотведения.