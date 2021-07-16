Украина готова "блокировать" российский флот Крыма американским металлоломом

Украине следует купить у США пять списанных катеров, чтобы блокировать российские порты в Крыму, - заявил в своем аккаунте в Facebook главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут.

"Пять 330-тонных лодок - это полная флотилия. "Циклоны" - отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции Развития ВМФ - контроль 200-мильной зоны", - написал Чмут, передает РИА Новости.

Глава "Украинского милитарного портала" считает, технические характеристики этих катеров позволят украинскому флоту выходить даже в Средиземное море, к тому же они могут стать отличной площадкой для модернизации и "показа зубов" лодкам, кораблям ФСБ России или ВМФ, - заверил эксперт, добавив, что купив списанные американские катера, Украина сможет получить постоянное военное присутствие рядом с Севастополем и Керченским проливом, чтобы "держать в тонусе" российский флот и блокировать попытки входа торговых судов в крымские порты.

Есть только одна беда, которая сводит на нет все попытки страны: для ее военно-политического руководства покупка американских кораблей является непосильной задачей, - добавил Чмут.

Ранее стало известно, что в следующем году США выведут из состава флота 22 корабля и продадут их по программе FMS - "военные продажи за рубежом", в списке на списание есть пять патрульных катеров класса "Циклон" 1993-1995 годов постройки.