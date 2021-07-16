Агентство по защите растений создается в Узбекистане

Власти Узбекистана приняли решение о создании Агентства по карантину и защите растений, соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев.

Гендиректора нового ведомства сможет назначать только президент Узбекистана.

В компетенции Агентства будут находиться вопросы изучения агрохимического анализа почвы и мониторинга качества минеральных и микробиологических удобрений, поставляемых для нужд сельского хозяйства.

Ведомство сможет проводить радиологический и токсикологический анализ остатков пестицидов, нитратов и солей тяжелых металлов в земле и сельхозпродукции в полевых условиях, пишет Sputnik Узбекистан.

Кроме того, как следует из указа, в центральных и крупных городах Каракалпакстана и областей, а также в столице появятся центры по защите декоративных и фруктовых деревьев, кустарников и цветов от вредных организмов.