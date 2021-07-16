Хозяин "Гелендвагена" с пистолетом выяснял отношения с московским водителем автобуса

Водитель "Гелендвагена" в Москве сегодня выяснял отношения на дороге с водителем рейсового автобуса при помощи травматического пистолета, - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 13:50 между двумя водителями на улице Большая Пироговская в Москве произошел конфликт, в ходе которого один произвел выстрел предположительно из травматического оружия. Пострадавших нет, стрелявший скрылся", - сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, стрелявший был на автомобиле Mercedes Gelandewagen, второй участник конфликта - водитель автобуса.