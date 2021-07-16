На Ставрополье расширят дорогу после крупного ДТП с маршруткой

Власти Ставрополья приняли решение расширить до четырех полос двухполосную дорогу в Грачевском муниципальном округе, на которой разбился микроавтобус с детской бескетбольной командой из Волгограда, - сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Губернатор потребовал отчет о принимаемых мерах после резонансного ДТП с участием автобуса из Волгоградской области. Как доложил министр, на этом участке планируется расширить трассу до четырех полос с установкой дорожного ограждения. Министерство уже прорабатывает это с Росавтодором", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи губернатора с главой краевого Минтранса, передает "Интерфакс".

Напомним, 30 апреля на трассе Светлоград-Ставрополь большегруз столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей - участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2, ехавших из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек. В ДТП погибли пять детей, пострадали девять человек.