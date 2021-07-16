Армянские налоговики попались на взятках на $3,7 тыс

Несколько оперативников армянской налоговой службы уличены в получении взяток в особо крупных размерах. Такое сообщение распространила пресс-служба Комитета госдоходов.

Было установлено, что глава оперативно-следственного управления ведомства по Лорийской области вступил в предварительный сговор со своими оперуполномоченными.

Благодаря этому, в мае-июне текущего года он потребовал и получил особо крупные взятки - всего на 1,9 млн драмов, или около $3,7 тыс - у руководителей четырех предприятий. За эти деньги чиновники не регистрировали налоговые нарушения этих компаний, передает Sputnik Армения.

На данный момент задержаны и оперативники, и руководители фирм, давшие им взятки. Арестованы служащие КГД и директор одного из предприятий, на совести которого самая крупная взятка в 1 млн драмов. Для прочих бизнесменов была выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.