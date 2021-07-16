В вузах России станет больше бюджетных мест
Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает правильной идею увеличения бюджетных мест в российских вузах.
"В России много толковых и умных молодых ребят. У каждого школьника, который хочет продолжить обучение в университете, должна быть такая возможность. Поэтому необходимо создать больше бюджетных мест в вузах", - заявил он.
Ранее сообщалось, что расширение "бюджета" в вузах решит вопрос "кадрового голода" в регионах. В ближайшие два года по поручению президента Владимира Путина в вузах, в основном региональных, появятся новые бюджетные места.
По мнению Нилова, учить врачей за деньги недопустимо. "От системы здравоохранения зависят жизни всех россиян. Лучше готовить будущих медиков исключительно на бюджетной основе, но с большим числом мест. Также важно расширить возможности трудоустройства", - сказал депутат.
Вестник Кавказа
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