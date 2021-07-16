В КЧР объявлен высокий уровень пожароопасности

Пожароопасность IV класса объявлена в Карачаево-Черкесии с 17 по 19 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется на территории городов Черкесск и Усть-Джегута, а также в Усть-Джегутинском, Адыге-Хабльском, Абазинском, Прикубанском и Ногайском районах республики", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что запрещено разводить костры в лесу, выжигать траву, а также сжигать мусор на садовых и дачных участках.