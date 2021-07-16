Путин рассказал о преодолении последствий пандемии

Последствия пандемии COVID-19 в России преодолены, экономика восстановилась, заявил президент России Владимир Путин в рамках саммита АТЭС в онлайн-формате.

"Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", - приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер также пригласил страны АТЭС на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 2-4 сентября.

"Рассчитываем, что представители экономик региона примут участие и в другом форуме, проводимом в России - Восточном экономическом форуме, намеченном на 2-4 сентября во Владивостоке", - добавил он.