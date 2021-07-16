Новая волна жары придет в Узбекистан в выходные

Узгидромет дал прогноз погоды на предстоящие выходные дни в Узбекистане.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье относительно прохладный воздух сместится за пределы республики, станет жарче. Днем в выходные прогнозируется 35-38 градусов, будет стоять сухая малооблачная погода. Такая погода является нормой для июля в Узбекистане.

Кратковременный дождь возможен в горных районах Наманганской и Ферганской областей. Осадки могут спровоцировать сели в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях.