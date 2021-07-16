Карагандинский "Шахтер" расстался с Бадибангой

Бельгийский полузащитник карагандинского "Шахтера" Зиги Бадибанга покинул клуб. Об этом говорится в сообщении, размешенном на странице команды в Instagram.

29-летний хавбек стал игроком "Шахтера" в апреле 2021 года, но так и не смог проявить свои лучшие качества. За карагандинцев Бадибанга провел всего 6 матчей.

Причиной низкой эффективности бельгийца также стали частые травмы игрока, которые так и не позволили ему набрать оптимальную форму.