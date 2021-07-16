Кипр вводит новые ограничения для невакцинированных

Власти Кипра решили ввести новые ограничения по коронавируса из-за роста заболеваемости. В основном они коснутся невакцинированных граждан. Список мер будет обнародован в пятницу вечером.

В июне на Кипре выявляли по 30-50 новых случаев в день, в последние дни - больше тысячи.

"Правительство, как и подавляющее большинство из вас, озабочено охраной здоровья, личных свобод и экономики. Все три подвержены риску, поскольку с увеличением поступлений в больницу проверяется надежность системы здравоохранения, а во избежание ее краха мы вынуждены принимать решения, которые приостанавливают лечение значительной части наших болеющих сограждан", - сказал президент Кипра Никос Анастасиадис в телеобращении.

Президент государства подчеркнул, что неслучайно на фоне распространения новых штаммов многие страны восстанавливают строгие ограничительные меры, действовавшие весной 2020 года.

"Перед нами были два варианта успеха программы вакцинации: обязательная вакцинация или поощрение решения вакцинироваться всему населению. Уважая право граждан на выбор, мы не последовали тому, что сделали многие страны, сделав вакцинацию обязательной. Мы выбрали меры, направленные на защиту многих от безразличия или выбора немногих, о которых объявят в 18:00 министр здравоохранения и уполномоченный по делам граждан", - отметил Анастасиадис.

По его словам, планируется ужесточить требование о предъявлении "карты безопасности" SafePass.