Ученые обнаружили "суперантитело" против COVID-19

Ученые обнаружили антитело, способное бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами. Результаты исследования, проведенного группой ученых под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Стара, представлены в научном журнале Nature.

Специалисты изучили 12 антител, выделенных у людей, инфицированных SARS-CoV-2 либо SARS-CoV. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Он называется рецептор-связывающим доменом.

Ученые составили список из 100 тыс мутаций в доменах различных вариантов SARS-CoV-2 и других инфекций из группы сарбековирусов. Было установлено, что одно из антител (S2H97) может прикрепляться к доменам всех подобных вирусов и нейтрализовать их в живых клетках. Это стало понятно в ходе опытов с хомяками.

По словам авторов исследования, несмотря на наличие вакцин от коронавируса, необходимо универсальное антитело, поскольку инфекция будет мутировать дальше. В статье отмечается, что пока рано утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов, однако открытие "суперантитела" должно подготовить человечество к борьбе с новыми мутациями вируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 188 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлены 5 907 999 случаев заражения.