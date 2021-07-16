Экс-глава Майкопа ответит в суде за вымогательство

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы администрации Майкопа, обвиняемого в мошенничестве, вымогательстве и незаконном хранении боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства по Адыгее.

Было установлено, что в мае 2018 года обвиняемый потребовал от предпринимателя обменяться земельными участками на территории Майкопского района, несмотря на неравнозначную площадь и цену. После отказа предпринимателя чиновник угрожал ему убийством.

Отмечается, что потерпевший дал согласие на обмен с кабальными для него условиями.

Также обвиняемый хотел похитить три земельных участка на территории Кужорского сельского поселения. Для этого он убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на участки, пообещав передать права аренды на якобы равноценный земельный участок.

Сумма материального ущерба потерпевшему составила более 3,3 млн рублей.

Помимо этого, при обыске в доме экс-главы города были изъяты патроны к нарезному огнестрельному оружию.

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ ("вымогательство, в целях получения имущества в особо крупном размере"), части 1 статьи 222 УК РФ ("незаконное хранение боеприпасов") и части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное в особо крупном размере").