США продолжат оказывать поддержку Афганистану после вывода войск

Советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила в Ташкенте на конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", что США после вывода своих войск из Афганистана продолжат оказывать этой стране всестороннюю, в том числе дипломатическую, поддержку.

"Президент дал ясно понять, что США будут продолжать поддерживать Афганистан, мы оставляем свое посольство в Кабуле и удвоим дипломатические усилия по достижению устойчивого и лучшего мира для этой страны", - цитирует ее ТАСС.

Шервуд-Рэндалл также подчеркнула, что США придают большое значение взаимодействию со странами Центральной Азии в формате "С5+1", в рамках которого предпринимаются усилия по содействию процветанию региона.

"Мы рады конструктивному диалогу на эту тему и будем способствовать созданию транспортных хабов, которые свяжут Афганистан и другие страны региона с Индией, Китаем и Европой", - сказала советник главы Белого дома.

По ее словам, США и их союзники продолжат вкладывать миллиарды долларов в создание безопасной и высококачественной инфраструктуры в регионе.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. По состоянию на 13 июля вывод войск США из Афганистана завершен более чем на 95%.