Кабардино-Балкарии пообещали до 38 градусов жары

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение о сильной жаре до 38 градусов.

"16-18 июля во второй половине дня в степных районах КБР ожидается сильная жара до 38 градусов. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МЧС, жара может спровоцировать природные пожары, повреждение и гибель сельхозугодий, увеличение числа автоаварий на дорогах.

Помиом этого, у жителей республики жаркая погода может вызвать обострение сердечно-сосудистых заболеваний и стать причиной тепловых ударов.