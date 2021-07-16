Жителю Кубани вынесен приговор за телефонный терроризм

В Краснодарском крае приговорили к трем годам лишения свободы жителя поселка Красносельское, который в 2010 и 2020 годах сообщал о ложных фактах минирования общественных мест, передает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

"Установлено, что 26 мая 2010 года осужденный, будучи пьяным, позвонил дежурному пожарно-спасательной части и сообщил ложную информацию о минировании многоквартирного пятиэтажного дома, на первом этаже которого находится судебный участок. Он же в августе 2020 года сообщил о ложном минировании дома культуры в поселке Красносельское и требовал встречи с главой района", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в обоих случаях специалисты проводили осмотр зданий, однако взрывных устройств они не обнаружили. Мужчина был установлен и задержан сотрудниками УФСБ.

Обвиняемому вынесли приговор по статье 207 УК РФ ("заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве") и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц.