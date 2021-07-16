Глава ЦИК Памфилова ревакцинировалась от COVID-19

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что повторно сделала прививку от коронавируса.

Она отметила, что вакцинация это добровольный и важный процесс. "Я не устаю повторять каждый раз, пытаюсь объяснить, насколько это важно для безопасности каждого из нас, членов комиссий, их семей, близких, наших избирателей. Процесс у нас идет, мы мониторим постоянно, пример подают и члены ЦИК, у нас все или вакцинированы, или переболели недавно. Все члены ЦИК очень ответственно к этому (вакцинации) отнеслись. Я, например, уже ревакцинирована", - рассказала она, пишет РИА Новости.

В аппарате ЦИК сделали прививку или имеют антитела после недавней болезни 74% сотрудников.