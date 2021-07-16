Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы приняли решение о закрытии 6 тыс ковидных коек и перепрофилировании их в обычную работу. Это такое серьезное решение, которое позволит улучшить плановую помощь, с одной стороны, с другой стороны - показывает о том, что ситуация действительно улучшается", - приводит слова мэра столицы РИА Новости.

Напомним, что с 19 июля у посетителей кафе и ресторанов в Москве не будут требовать QR-коды. Также будут сняты ограничения на посещение детских игровых комнат, разрешат проведение мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.