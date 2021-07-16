Главная » Видео

Азербайджан открыл новую воинскую часть в Агдамском районе

На территории Аггдамского района сформирована новая воинская часть, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

2610 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!