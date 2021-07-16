Азербайджан открыл новую воинскую часть в Агдамском районе 16 июл в 15:08 На территории Аггдамского района сформирована новая воинская часть, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана. 2610 просмотров Видео Азербайджан Общество Политика министерство обороны Азербайджана армия Азербайджана Агдамский район освобожденные районы Азербайджана Ещё ... Далее Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве Ранее Лавров обсудил с Гани ситуацию в Афганистане Вестник Кавказа во Вконтакте Подписаться