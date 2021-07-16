Лавров обсудил с Гани ситуацию в Афганистане

В пятницу, 16 июля, на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны обсуждали военно-политическую ситуацию в Афганистане, перспективы процесса национального примирения, а также некоторые вопросы двусторонних отношений.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность обострением обстановки в северных провинциях Афганистана, непосредственно граничащих с государствами Центральной Азии.

Помимо этого, Лавров отметил необходимость скорейшего запуска содержательных межафганских переговоров в целях прекращения многолетнего вооруженного конфликта и стабилизации ситуации в этой стране.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пленарном заседании международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", что ситуация в Афганистане стремительно деградирует. "К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации в Афганистане. В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее", - сказал Лавров.