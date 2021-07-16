Госпитализация пациентов с COVID-19 снижается в Москве, но экстремально растет в регионах

В России за неделю рост числа госпитализированных с коронавирусом пациентов увеличился почти на 10%, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"В стационарах сегодня на лечении находятся 191 тыс человек, рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%", - заявил он.

Всего в России развернуто 228,5 тыс коек для больных коронавирусом, лечение в настоящее время получают 865 тыс человек, из них 77% - амбулаторно. В палатах интенсивной терапии на койках реанимации находятся 5,2 тыс пациентов.

"Продолжает увеличиваться число пациентов, нуждающихся в реанимационной защите, искусственной вентиляции легких. Прирост таких пациентов за неделю составил 7,5%", - отметил глава Минздрава.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сложной эпидситуации во многих регионах. "Эпидемиологическая ситуация в регионах остается напряженной. Но вместе с тем за прошедшие пять суток и на предыдущей неделе мы видим определенную стабилизацию, наметившееся замедление темпов прироста заболеваемости", - сказала она на заседании.

При этом в Москве ситуация стала улучшаться по основным показателям. "От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. На фоне снижения заболеваемости в столице решено сократить число коек для пациентов с ковид на 6 тыс.