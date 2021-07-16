Самолет Ан-28 пропал под Томском, на борту 17 человек

В пятницу в 12:00 по московскому времени пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров, когда находился под Томском. На борту самолета 17 человек, в том числе дети.

"По уточненным данным, на борту судна находится 17 человек, из них три члена экипажа и четыре ребенка", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Сообщается, что был зафиксирован сигнал аварийного маяка. Самолет совершал рейс по маршруту Кедровск-Томск. По предварительным данным, он принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация".

"По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", - добавил собеседник агентства.

Есть вероятность, что самолет совершил жесткую посадку.

Ведутся поиски, в квадрат направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.