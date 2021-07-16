Поставки "Спутника Лайт" в регионы начнутся со следующей недели

В России со следующей недели начнутся поставки препарата от COVID-19 "Спутник лайт", сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем в регионы поставлять уже партии вакцины "Спутник лайт" однокомпонентной, которая показала себя эффективно для повторной вакцинации населения - перенесших (заболевание) или ранее вакцинированных", - приводит слова Мурашко РИА Новости.

По словам главы ведомства, с учетом разработки профессиональным сообществом рекомендаций по ревакцинации спустя 6 месяцев после заболевания и вакцинации, спрос на препараты от коронавируса сейчас возрос.

"И важно, чтобы промышленность своевременно производила для обеспечения населения", - отметил Мурашко.