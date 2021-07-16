На западе Германии объявлен режим военной катастрофы из-за наводнения

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения. Соответствующее решение приняла глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Он также сообщил, что в настоящее время в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера ФРГ.

Напомним, в Германии со вторника идут ливни. Из-за наводнения, вызванного сильными дождями, погибли более 100 человек, около 1,3 тыс человек числятся пропавшими без вести. В зоне катастрофы парализована логистика в связи с подтоплением территорий, нет электричества, наблюдается утечка газа.