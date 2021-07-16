Москве спрогнозировали похолодание со второй половины июля

В столице ожидается резкое похолодание со следующей недели. Об этом заявила ведущий метеоролог Гидромецентра Марина Макарова.

"Жара уйдет. 19 июля будет прохождение холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями, местами сильными с грозами. Температура в столице плюс 27-29 градусов, плюс 25-30 по области. Во вторник уже 15-20 ночью, днем — плюс 23-28 градусов", — приводит слова Макаровой РБК.

По словам синоптика, 21 июля температура днем в Москве составит 20-25 градусов, в четверг и пятницу - 19-24 градуса, ожидаются кратковременные осадки. В выходные может потеплеть до 21-26 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков отметил, что процесс понижения температуры в Москве будет постепенным.