В Москве больше половины прививок от коронавируса было сделано за последний месяц

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о темпах вакцинации в городе.

Всего в столице первую прививку от коронавируса с начала кампании по вакцинации сделали 3,8 млн человек, из них более 2 млн - за минувший месяц.

"После тех решений, которые по согласованию с правительством мы приняли, за предыдущие шесть месяцев было привито первым компонентом 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц - более 2 млн человек", - отметил мэр в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.