Подмосковье отменит QR-коды вслед за Москвой

Предъявление QR-кодов в кафе и ресторанах Подмосковья с 19 июля будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев на своем канале в Telegram.

"С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать - оставить их в своем заведении или отменить. Но в случае, если QR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции", - сказано в сообщении.

Воробьев поблагодарил жителей области за соблюдение санитарных требований и высокий уровень вакцинации, которые "позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье".

"Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 млн человек – это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие", - добавил глава региона.