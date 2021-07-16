Собянин отменил QR-коды в ресторанах Москвы

С 19 июля у посетителей кафе и ресторанов в Москве не будут требовать QR-коды, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений <...> С 19-го числа [июля] мы отменяем обязательные QR-коды в общепите. Это важное решение", - заявил Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что обращения с просьбой снять это требование поступали от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций.

В предстоящие выходные в столице будут действовать прежние правила, без QR-кода можно будет сидеть на открытых верандах кафе и ресторанов или брать блюда на вынос.

Кроме того, с понедельника, московским кафе и ресторанам разрешат работать в ночное время. "Возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фудкортах, а также в период с 23.00 до 6.00)", - говорится в указе мэра.

Также с 19 июля в Москве снимут ограничение на посещение детских игровых комнат, разрешат проведение мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.