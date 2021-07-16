ВС Армении обстреляли азербайджанских военных в Нахчыване

В пятницу, 16 июля, позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе были обстреляны подразделениями вооруженных сил Армении из разнокалиберного оружия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы продолжались с 10:00 до 13:00 по местному времени.

В ведомстве отметили, что с целью подавления обстрела был произведен ответный огонь по подразделениям ВС Армении, расположенным близ села Араздейен Ведийского района.

В результате обстрела из личного состава азербайджанской армии никто не пострадал. В Минобороны также в очередной раз отметили, что Армения несет полную ответственность за создание напряженности по всей протяженности государственной границы двух стран.