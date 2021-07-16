Москвичей предупредили о грозе в пятницу

В Москве до конца дня вероятны грозы с порывистым ветром, предупреждают в МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, c 13:00 с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Жителей и гостей города просят быть внимательными.

"Пожалуйста, не паркуйтесь и не стойте под деревьями и шаткими конструкциями. Если решите куда-то поехать на автомобиле - держите дистанцию и избегайте резких маневров", - напомнили в дептрансе столицы.

Отметим, что ливень не избавит Москву от жары, в выходные в городе снова будет 30-33 градуса.