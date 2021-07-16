Роспотребнадзор: дельта-штамм в три раза заразнее уханьского

Согласно исследованиям, заразность дельта-штамма коронавируса втрое выше, чем у прошлогоднего штамма.

"Дельта-вариант [по сравнению с обычным] в три раза способен большее количество людей заражать", - сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-24".

При этом он отметил, что дельта не влияет на увеличение количества тяжелых случаев заболевания и числа летальных исходов.

В России в пятницу снова зафиксировали рекорд по смертям от коронавируса - за сутки умерли 799 пациентов.