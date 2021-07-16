В Кремле назвали условие для одобрения зарубежных вакцин в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для одобрения иностранных вакцин от коронавируса COVID-19 в РФ нужны встречные шаги со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе привившиеся "Спутником V" по предложению министерства иностранных дел России, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.

"Нет, пока решения этой проблемы нет, но мы знаем о существовании этой проблемы. Действительно, факт непризнания вакцин. Мы, например, очень приветствовали бы, если наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных странах", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что ответ на данный вопрос предстоит найти вместе с международными партнерами, добавив, что для этого "необходимо встречное движение".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 188 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлены 5 907 999 случаев заражения.