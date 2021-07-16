В Узбекистане случилось массовое ДТП с участием грузовика
В Сырдарьинской области Узбекистана на скоростной трассе накануне случилась авария с участием нескольких автомобилей.
Правоохранители сообщают, что на 34-м км трассы М-34 столкнулись сначала грузовой автомобиль ISUZU и Damas, легковушка вылетела на встречную полосу и перевернулась. В результате водитель автомобиля марки Nexia потерял управление и врезался в ограждение.
В пресс-службе ГУБДД уточнили, что в аварии никто не пострадал.
Вестник Кавказа
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