В Грузии летние детские лагеря отменяются из-за COVID-19

Правительство Грузии вводит новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Согласно измененному постановлению "О правилах изоляции и карантина", этим летом в Грузии отменяются детские лагеря. Участие в тренингах, конференциях и семинарах возможно только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Также ПЦР-тест должны сдавать несовершеннолетние участники спортивных турниров и учебно-тренировочных сборов.