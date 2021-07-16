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В Грузии летние детские лагеря отменяются из-за COVID-19

В Грузии летние детские лагеря отменяются из-за COVID-19

Правительство Грузии вводит новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Согласно измененному постановлению "О правилах изоляции и карантина", этим летом в Грузии отменяются детские лагеря. Участие в тренингах, конференциях и семинарах возможно только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Также ПЦР-тест должны сдавать несовершеннолетние участники спортивных турниров и учебно-тренировочных сборов.

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