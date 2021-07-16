Азербайджан пожертвовал Узбекистану 50 тыс доз вакцины от коронавируса

Азербайджан доставил в Узбекистан 50 тыс доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Узбекистане.

В пресс-службе организации пояснили, что Азербайджан закупил вакцину на собственные средства через программу COVAX. Таким образом, отметили в ЮНИСЕФ, Азербайджан откликнулся на призыв пожертвовать дозы вакцин от коронавируса другим странам, передает Газета.uz.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 188 млн, из них более 4 млн человек скончались. В Узбекистане выявлены 118 380 случаев заражения, умерли 789 человек.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Ровшан Ибрагимов, таким образом Азербайджан претворяет в жизнь свою инициативу о равном распределении вакцин от коронавируса.

"Отправка партии вакцины в Узбекистан – это не единственный пример. Есть также договоренность о предоставлении Азербайджаном вакцин Кыргызстану в количестве 40 тысяч доз. Буквально на днях во время онлайн-встречи с лидерами государств-членов Движения неприсоединения президент Ильхам Алиев заявил, что в мире сложился вакцинный национализм, когда богатые страны обладают 82% всех вакцин, а бедные страны – всего 0,9%. Еще год назад Азербайджан подал резолюцию в Генассамблею ООН о том, чтобы вакцины распространялись по всему миру равномерно", – напомнил он.

"Сейчас мы видим, что Азербайджан не ограничивается словами, он действует и на своем примере показывает, как должен происходить этот процесс. Отсюда эта доставка 50 тысяч доз вакцины в Узбекистан. Отмечу, что президент Алиев на той же онлайн-встрече Движения неприсоединения сообщил, что Азербайджан в ходе пандемии Covid-19 предоставил разнообразную гуманитарную помощь более чем 30 государствам. В данном случае речь идет о предоставлении помощи и возможности защитить население путем вакцинации братским, дружественным странам", – указал Ровшан Ибрагимов.

Эксперт выразил уверенность в том, что по мере возможности Азербайджан продолжит помогать другим государствам с вакцинацией. "Азербайджану по сравнению с рядом других государств проще приобретать вакцину. Азербайджан не производит вакцину сам, но, когда будет возникать такая возможность, конечно, республика будет продолжать такую практику", – заключил он.