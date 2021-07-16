Хакеры атаковали Минобороны РФ

Официальный сайт Минобороны России не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, сообщили в ведомстве, уточнив, что источник атаки находился вне пределов России.

Служба компьютерной безопасности министерства провела комплекс мер по нейтрализации атаки. В настоящее время работа сайта восстановлена. "Никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено", - заявили в оборонном ведомстве.

Интернет-страница военного ведомства mil.ru не открывалась, начиная минимум с 10 часов утра, а попытки обновить сайт оказывались безрезультатными.