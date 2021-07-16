Исполком РФС обсудит реформы в российском футболе ближе к осени

Исполком Российского футбольного союза (РФС) собирается продолжить обсуждение реформ в конце августа - начале сентября. Об этом заявил член исполкома, генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов.

"Положительное решение может быть принято, если мы увидим, что нам реально объяснят или мы что-то изменим. Премьер-лига тоже будет собираться и обсуждать, потому что все было представлено только недавно и толком никто это не изучил", - цитирует Сайманова ТАСС.

"Что касается обсуждения этого вопроса в премьер-лиге, то договоримся в ближайшее время провести общее собрание в формате конференц-связи", - добавил гендиректор казанского клуба.

Напомним, 13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов.

Накануне президент РФС Александр Дюков сообщил, что в настоящее время РФС обсуждает с правительством вопрос отмены лимита на легионеров. Он подчеркнул, что нынешняя система "8+17" является более эффективной, чем лимит "6+5", однако лучшим вариантом является отсутствие лимита как такового.